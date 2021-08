Max Woosey aus Großbritannien übernachtet seit 500 Tagen im Zelt. So sammelt er Spenden für einen guten Zweck. Foto: Aaron Chown/Press Association/dpa

Mit seiner Aktion unterstützt Max ein Hospiz in seinem Ort. Dort werden Menschen betreut, die zum Beispiel wegen einer schweren Krankheit nicht mehr lange leben. 100 Pfund wollte der Junge an Spenden sammeln. Pfund nennt man das Geld im Land Großbritannien, wo Max wohnt. Inzwischen ist längst viel, viel mehr zusammengekommen.

500 Nächte hat Max jetzt auch schon am Stück im Zelt verbracht. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange durchhalte, aber ich liebe es", erzählte er Reportern. Ans Aufhören denkt er noch nicht. "Ich mag es, draußen und näher an der Natur zu sein. Wenn es keinen Spaß mehr macht, komme ich rein. Aber das kann ich mir nicht vorstellen."