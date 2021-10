Viel Hochwasser gab es unter anderem in den Orten an der Ahr. Der Fluss fließt durch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Allein in Rheinland-Pfalz waren in den Dörfern an der Ahr mehr als 2200 Kinder von der Flut betroffen.

Damit sich Kinder und Jugendliche von diesem Erlebnis etwas erholen können, will die Regierung von Rheinland-Pfalz Geld für Ferienfreizeiten dazugeben. In den Herbstferien sollen so alle die Möglichkeit haben, auf andere Gedanken zu kommen, auch wenn sie nicht so viel Geld haben.