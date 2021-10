Mit dem Unterricht ist in Grundschulen mittags Schluss. Aber in Ganztagsschulen bleiben Kinder länger. Foto: Sven Hoppe/dpa

Auf eine solche Betreuung werden Kinder in einigen Jahren sogar ein Recht haben. Das bedeutet, es muss sich wirklich ein Platz für sie finden, wenn die Eltern das wollen.

Fachleute haben nun ausgerechnet, ob und wie die Vorbereitung dafür klappt. Schließlich werden dann auch genügend Betreuerinnen und Betreuer gebraucht. Heraus kam, dass in den nächsten Jahren noch zusätzlich etwa 600 000 Plätze in Deutschland geschaffen werden müssen. In einigen Bundesländern ist die Lücke noch ziemlich groß, wie etwa in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Thüringen hingegen zum Beispiel steht schon richtig gut da mit Ganztagsschulen.