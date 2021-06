An einer Kunsthochschule im Bundesland Sachsen-Anhalt arbeiten die Studierenden aber nicht nur in ihren Werkstätten mit all diesen Dingen. Sie forschen auch noch in Laboren!

Die Studierenden experimentieren dort unter anderem, welche Stoffe sie für ihre Kunst benutzen können. Sogar winzig kleine Bakterien kommen dabei zum Einsatz. In einem Test brachten bestimmte Bakterien etwa eine Flüssigkeit zum Leuchten.