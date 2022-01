In der Schule stehen meist die Fächer Mathe, Deutsch, Kunst oder Sport auf dem Stundenplan. Andere alltäglichere Sachen könnten Kinder aber auch gut auf das Leben vorbereiten, findet der Fernseh-Koch Steffen Henssler. Er sagt: "Das ganze Thema Ernährung müsste in der Schule viel größer gespielt werden." Damit meint er: Kochen könnte auch ein Fach in der Schule sein.