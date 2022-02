Obwohl Napoleon erst acht Monate alt ist, wächst er nicht mehr. Das liegt an einem Gendefekt, der bei diesen Rindern häufiger vorkommt. Gene sind winzige Bausteine, die Informationen über ein Lebewesen enthalten. Napoleons Knochen haben wegen des Defekts früher aufgehört, in die Länge zu wachsen. Deswegen hat er so kurze Beine.

Sonst sei er aber topfit und gesund, sagt der Besitzer des Hofes, auf dem Napoleon seit Kurzem lebt. Dort hat er sich übrigens gleich mit der größten Kuh angefreundet. Sie heißt Laura.