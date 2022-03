Wer Flechten entdecken will, muss oft ganz nah ran. Denn die Lebewesen sind ziemlich klein. Sie wachsen zum Beispiel auf Steinen, an abgestorbenen Bäumen oder an alten Mauern. Dabei lassen sie sich Zeit, viele wachsen nur ein paar Millimeter pro Jahr.

Fachleute aus der Stadt Koblenz wollten wissen, wie viele Flechten eigentlich im Nationalpark Hunsrück-Hochwald leben. Sie zählten mehr als 150 Arten! Darunter waren auch mehrere Bartflechten, die meist von Ästen baumeln. Ein Regierungssprecher des Landes Rheinland-Pfalz erklärt: "Diese Bartflechten reagieren besonders sensibel auf Luftverschmutzungen und zeigen an, dass die Luft im Nationalpark eine sehr gute Qualität hat."