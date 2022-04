Die ersten beiden Rennen verpasste er, weil er sich mit Corona angesteckt hatte. An diesem Wochenende hätte es dann endlich losgehen können. Doch beim Rennen im Land Australien machte Sebastian Vettel einen Fehler und fuhr mit dem Auto in eine Begrenzung am Streckenrand. Deshalb schied er aus. "Schlimmer kann's jetzt nicht werden als dieses Wochenende", sagte er nach dem Rennen. Er hatte vor und während des Rennens immer wieder Probleme mit seinem Auto gehabt.

Um doch noch erfolgreich bei der Formel 1 mitzufahren, muss Sebastian Vettel die Probleme ziemlich bald in den Griff bekommen. Ob das klappt? "Es gibt viele Sachen, die wir verbessern wollen, aber wir haben die Lösungen dafür noch nicht", erklärte der Rennfahrer.