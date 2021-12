Nun aber wird er verteilt. Nach und nach können Kinder zwischen fünf und elf Jahren jetzt ihren Corona-Schutz erhalten. Natürlich nur, wenn die Kinder und ihre Eltern das auch möchten. Am Montag bekamen schon einige Kinder in Arztpraxen ihre ersten Piks. In den kommenden Tagen möchten auch Impfzentren mit Kinder-Impfungen beginnen.

Die Arztpraxen haben viele Hunderttausende Dosen des Kinder-Impfstoffs angefordert. Bestellen müssen sie die Fläschchen über Apotheken. Nicht alle Fläschchen werden gleich geöffnet und verimpft: Die Hälfte wird aufgespart, denn der volle Impfschutz besteht erst nach zwei Spritzen. Die zweite Impfdosis bekommen Kinder etwa drei bis sechs Wochen nach der ersten Dosis.