Eingesetzt wurden diese Kügelchen bei wissenschaftlichen Versuchen. Forschende der Universität Mainz haben damit in einem Labor aufgezeichnet, wie gesunde Menschen gehen. Sie wollten wissen, wie die Kräfte dabei wirken. Insgesamt 350 Menschen wurden dafür untersucht. Denn jeder Mensch läuft etwas anders.

Aus all den Untersuchungen haben die Forschenden eine Datenbank erstellt. Diese kann nun von anderen Fachleuten genutzt werden. Hilfreich könnte das zum Beispiel für Ärztinnen und Ärzte sein, die Menschen behandeln, die nicht mehr richtig laufen können. Denn in der Datenbank sehen sie jetzt, wie ein gesunder Gang aussieht. So können sie die Daten vergleichen.