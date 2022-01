In einem olympischen Dorf treffen Athletinnen und Athleten aus aller Welt aufeinander. Sie tauschen sich aus und feiern gemeinsam ihre Erfolge. So war das jedenfalls früher. Doch große Sportveranstaltungen machen seit Corona nicht mehr so viel Spaß. So geht das nicht nur dem Publikum, sondern auch den Sportlern.

In Peking fiel auch die Begrüßungsfeier in den Dörfern aus. Die Sportler sollen sich nicht in größeren Gruppen treffen. Auch dürfen sie ihr Dorf nur für den Weg zu Wettkampforten verlassen. Die Corona-Regeln sind in China sehr streng. Viele machen sich Sorgen, sich mit Corona anzustecken. Ein positiver Test würde für die Sportler bedeuten, dass sie nicht mehr bei den Olympischen Winterspielen mitmachen können.