Erste Stunde: Mathe, zweite Stunde: Deutsch, dritte Stunde: Schulgarten. So könnte der Stundenplan von Grundschülern im Bundesland Thüringen aussehen. Denn dort ist "Schulgarten" ein eigenes Fach. In der dritten und vierten Klasse gibt es darin meist sogar Noten! Einen solchen Unterricht gibt es in keinem anderen Bundesland.