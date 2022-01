Der Name verrät es eigentlich schon: Beim Nachtslalom fahren die Skifahrer im Dunkeln eine Skipiste hinab. Dabei müssen sie mal links und mal rechts an den Slalom-Stangen vorbei. Seit mehr als 20 Jahren findet dieses Rennen in unserem Nachbarland Österreich statt. Am Dienstag sorgte der deutsche Skifahrer Linus Straßer für eine Überraschung: Er gewann als erster Deutscher den Nachtslalom!