Seit einigen Jahren wird versucht, den Waldrapp wieder in Bayern und in Baden-Württemberg anzusiedeln. Von einem dieser Projekte kommen nun gute Nachrichten: Mehrere Waldrappe dort brüten. "Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg", sagte die Betreuerin der Waldrapp-Kolonie in Überlingen in Baden-Württemberg, Anne-Gabriela Schmalstieg. In drei Nestern liegen jeweils drei Eier. Die ersten Küken könnten am Wochenende schlüpfen. In Bayern brüten auch schon Waldrappe.