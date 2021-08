Jetzt heißt es außerdem: Impfungen anbieten, wo die Kinder sind. Seit Anfang der Woche empfehlen auch die Experten von der Ständigen Impfkommission die Impfung für Kinder ab zwölf Jahren. Allein am Dienstag wurden schon mehr als 22 000 Kinder und Jugendliche geimpft. Das geht beim Arzt oder im Impfzentrum. Aber manche Bundesländer planen auch spezielle Impf-Aktionen für Kinder.

So sollen etwa Impf-Teams direkt in manche Schulen kommen. In einigen Impfzentren sind Impftage speziell für Familien geplant. Im Bundesland Sachsen soll es auch Impf-Aktionen für Kinder in Freizeitzentren oder im Tierpark geben.