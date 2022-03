Kasih ist ein Orang-Utan. Sie gehört damit in der Tierwelt zur Familie der Menschenaffen. "Sie hat ihren Geburtstag, glaube ich, genossen, weil es mal eine Überraschung und etwas anderes gab." Das sagte eine Mitarbeiterin des Zoos in Gelsenkirchen, in dem Kasih lebt. Und was gab es nun als Geschenke? Vor allem Körner, Nüsse und Obst.

