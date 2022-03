Vor etwa 3000 Jahren stellten Menschen an Feuerstellen Salz her.

Doch früher machte Salz manche Gegenden oder Städte sogar reich, wenn sie es herstellen konnten. Das gilt zum Beispiel für die Region um die Stadt Halle im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt.

Dort haben Forschende jetzt ein 3000 Jahre altes Handwerksviertel entdeckt, in dem Salz gewonnen wurde. Dazu hätten die Menschen spezielle Geräte aus Ton genutzt, berichteten die Fachleute. Die Tonstücke wurden erhitzt. So verdampfte das Wasser in Schalen darüber: Übrig blieb darin das enthaltene Salz als winzige Körner.

Die Forschung hat aber erst angefangen. Die Fachleute wollen im Gebiet weitere Ausgrabungen machen.