Geschaffen wurden die Dämme von normalen Baufahrzeugen wie Traktoren und Baggern. Eine Wissenschaftlerin erklärt: "Das ist unser Bodenlager." Dort wird also der Boden aufgetürmt, der an anderer Stelle entnommen wird.

Derzeit wird auf Fehmarn nämlich ein Tunnel gebaut, der bis hinüber in das Land Dänemark reichen soll. Was dabei abgebaggert wird, kommt ins Bodenlager. Später wird der Boden wieder an die alte Stelle gebracht oder etwa für Brücken und Straßen verwendet.

Damit von dem Boden über die Jahre möglichst wenig verschwindet, sind die Dämme abgeschrägt. So kann das Regenwasser gut ablaufen und wenig wird weggespült. Später werden noch Kräuter darauf gepflanzt, damit die Dämme noch stabiler sind.