Frankreich ist der engste Partner von Deutschland. In der Regel besuchen sich neue Regierungschefs und andere wichtige Politikerinnen und Politiker der beiden Länder zuerst.

In Paris traf Annalena Baerbock auch ihren französischen Kollegen. Sie hielt aber auch kurz vor dem berühmten Eiffelturm an, um dort ein paar Fotos machen zu lassen. Die seien für ihre beiden Töchter, sagte sie.

Danach ging es gleich weiter nach Brüssel im Land Belgien. Am Freitag wird die neue Außenministerin nach Warschau in Polen fahren. Noch am selben Abend trifft sich Annalena Baerbock dann mit anderen wichtigen Politikern in der britischen Stadt Liverpool.