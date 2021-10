Ein berühmtes Kunstwerk aus Alabaster ist der Rimini-Altar. Die Figuren rund um Christus am Kreuz wurden vor mehr als 500 Jahren erschaffen. Gerade ist das Kunstwerk restauriert worden. Doch das war gar nicht so leicht! "Wenn es mit Wasser in Berührung kommt, löst es sich auf wie Kandiszucker", sagt Harald Theiss. Er leitet die Restaurierung in der Stadt Frankfurt.

Auch trocken abschrubben ging bei dem Weichstein nicht. Und Hitze verträgt er auch nicht. Die Restauratoren-Werkstatt nutzte schließlich Laser, um den Alabaster zu säubern. Auch kam das pflanzliche Geliermittel Agar zum Einsatz. Damit entfernte das Team von Herrn Theiss gelbliche Verfärbungen, sodass der Alabaster nun wieder in Weiß erstrahlt.