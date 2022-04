Mittlerweile sind große Veranstaltungen wieder erlaubt. Doch Lena Meyer-Landrut würde sich dabei nicht wohlfühlen. Am Montag sagte sie ihre Tour und andere für den Sommer geplante Auftritte ab. Sie möchte ihre Fans in den ausverkauften Hallen nicht gefährden. Schließlich stecken sich nach wie vor Menschen mit dem Virus an.

"Ich möchte mit euch zusammen Konzerte erleben, wenn wir alle sorgenfreier sind und uns in den Armen liegen und feiern können und gemeinsam eine unbeschwerte Zeit haben dürfen", schrieb sie im Internet. "Mein Gefühl ist, dass es im Moment leider nicht möglich ist." Die Entscheidung sei ihr sehr schwergefallen. "Wir werden uns wieder live sehen, versprochen", heißt es weiter. Lena Meyer-Landrut arbeitet an neuer Musik.