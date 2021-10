Wer genau aufpasste, konnte bei einem Fußballspiel am Wochenende etwas entdecken: Auf zwei Spieler-Trikots des Hamburger SV (kurz: HSV) waren die Namen falsch geschrieben. Bei Moritz Heyer stand "Heya", bei Jonas Meffert "Meffort". Was so aussah wie ein Fehler, war aber Absicht.