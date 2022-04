Nach dem Sonnenuntergang ist essen und trinken wieder erlaubt. Oft kommen die Gläubigen dann zum feierlichen Fastenbrechen und zum Beten zusammen. Das wird Iftar genannt. In diesem Jahr sind zum Beispiel in Bayern solche Iftar-Feste wieder möglich. In den vergangenen zwei Jahren ging das wegen Corona nicht.

Kinder und etwa kranke Menschen müssen nicht fasten. Einige Kinder versuchen es trotzdem. Sie machen dann aber zum Beispiel nicht den ganzen Tag mit, sondern nur ein paar Stunden.