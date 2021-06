In den Schlangen vor Freibädern kommt es manchmal zu Streit. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Denn wegen Corona darf nur eine bestimmte Anzahl von Menschen ins Freibad. Viele Betriebe verkaufen deshalb nur Online-Tickets für festgelegte Zeiten. Nicht alle, die es möchten, bekommen einen Platz. Da kommt Frust auf! An manchen Orten in Deutschland ist es vor Schwimmbädern schon zu Reibereien gekommen.

In der Stadt Berlin zum Beispiel stehen nun teilweise mehr Sicherheitsleute vor Schwimmbädern. Auch in der Stadt Hanau in Hessen sind solche Aufpasser vor Ort.