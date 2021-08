"Wir sind natürlich sehr enttäuscht, weil wir nach dem guten Start nachlegen wollten", sagte der Trainer Marco Rose. Eigentlich wollen die Dortmunder in der Bundesliga ganz oben in der Tabelle mitspielen. Doch zu oft verlieren sie noch gegen Mannschaften, die etwas weiter unten in der Tabelle stehen. So werden sie für Rekordmeister Bayern München nicht gefährlich.

Enttäuschend verlief das Wochenende auch für Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft verlor mit 0:4 gegen Bayer Leverkusen. "Das ist ernüchternd. Wir haben viele Dinge nicht gut gemacht", sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter.