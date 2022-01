"Grundsätzlich nagt das an Erling", sagte der Dortmunder Trainer Marco Rose. "Er definiert sich über Tore." Bisher sieht Marco Rose aber kein Problem in der Tor-Flaute des Stürmers.

Am Freitagabend steht auch schon der nächste Einsatz an. Dann nämlich bestreitet Borussia Dortmund sein nächstes Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg. Als die beiden Mannschaften das letzte Mal aufeinandergetroffen sind, haben die Freiburger mit 2:1 gewonnen. Für beide Mannschaften wird es also spannend.