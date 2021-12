Warum singst du ausgerechnet Opern?

Elena: "Ich bin darauf gekommen, Oper zu singen, als ich mal für einen Musikwettbewerb mit meiner Lehrerin Lieder ausgesucht habe. Sie sagte: Sing doch die Arie der Lauretta. Ich war erst mal nicht so überzeugt, und habe das ein bisschen langweilig gefunden. Aber dann habe ich die Opernsängerin Diana Damrau mit "Königin der Nacht" gesehen und dachte: oh wow! Da wollte ich auch Oper singen."

Wie lange muss man üben, um Opern singen zu können?

Elena: "Nicht viel, aber auch nicht wenig, so mittel. Man muss auch erstmal singen können. Denn wenn man nicht singen kann, dann kann man so viel lernen, wie man will, und schafft es nicht."

Was ist besonders schwer am Opernsingen?

Elena: "Die Aussprache ist ein bisschen schwer, weil das meistens Italienisch oder Lateinisch ist. Die Aussprache ist ganz wichtig. Denn wenn du Worte nicht aussprechen kannst, kannst du sie unmöglich singen. Es ist auch ein bisschen kompliziert, die hohen Töne zu erreichen."

Was machst du vor einem Auftritt, um deine Stimme warm zu bekommen?

Elena: "Ich mache ein paar Übungen, zum Beispiel "brrrrrrr, brrrrrr" oder "mhhhhmhhhh". Das macht nämlich die Stimmbänder ganz gut. Es hilft, die richtigen Töne zu treffen."

Wie ist es für dich, auf der Bühne zu stehen?

Elena: "Es ist die Erfüllung meines Traumes. Es ist einfach wundervoll für mich."

Bist du wegen des Auftritts beim "Supertalent" nervös?

Elena: "Nicht wirklich. Ich bin natürlich ein bisschen nervös, das ist klar, denn es ist das "Supertalent"-Finale. Das wichtigste aber ist: Ich singe, ich bin dabei."

Wirst du nach deinem Fernsehauftritt auch erkannt?

Elena: "Ein paar Jungs aus meiner Klasse haben gesagt: "Da war so ein Mädchen beim Supertalent, das sah so aus wie Elena." Da dachte ich mir: "Okay, das war ich." Manche fanden, das Singen war wie Jodeln. Es hört sich eben komisch an, denn es ist Oper."

Du bist so selbstbewusst. Brauchst du trotzdem einen Glücksbringer?

Elena: "Ja, ich habe ein Kuscheltier. Das habe ich mit fünf gekriegt, als wir von Berlin nach Idar-Oberstein umgezogen sind. Seitdem kann ich mich einfach nicht trennen. Es bringt mir immer Glück. "Euli" ist meine kleine Eule. Der Name klingt ein bisschen süß, weil ich sie mit fünf so benannt habe."