Dabei ging es am Samstag ziemlich knapp zu. Auch das Team aus der Slowakei hatte im Spiel mehrere gute Chancen. Doch der deutsche Torwart Philipp Grubauer ließ den Puck nur einmal durch. Am Ende gewannen die Deutschen mit 2:1.

Am Montag schon steht das Spiel Deutschland gegen Frankreich an. Danach trifft das Team auf Dänemark und Italien. "Die nächsten Spiele werden nicht einfacher - da müssen wir wieder Gas geben!", sagte Philipp Grubauer. Die deutsche Mannschaft würde gern zumindest in die Viertelfinale kommen.