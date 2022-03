Festlich geschmückt, mit Sonnenblumen und bunten Bändern. So sieht die grüne Krone aus, die an einem Kran auf einer großen Baustelle in Berlin baumelt. Denn dort wurde Richtfest gefeiert. Das ist eine alte Tradition, die von Zimmerleuten kommt. Ein Richtfest wird gefeiert, wenn der Rohbau eines neuen Hauses fertig und der Dachstuhl darauf errichtet ist.