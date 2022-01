Das ganze Jahr lang wird in Novi Sad nun die Kultur gefeiert. Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Theater-Vorführungen, Konzerte, traditionelle Tänze, Film-Vorführungen und noch viel mehr. Mehr als 4000 Künstlerinnen und Künstler machen mit. Zur Eröffnung des Kultur-Jahres war am Donnerstag ein großes Spektakel unter freiem Himmel geplant.

Übrigens hat nicht jedes Land in jedem Jahr eine Kulturhauptstadt. Sondern der Titel wird in Europa verliehen, normalerweise an zwei Städte pro Jahr. In diesem Jahr aber haben drei Städte diese Ehre: neben Novi Sad sind das noch Esch im Land Luxemburg und Kaunas im Land Litauen. Deren Eröffnungspartys sind etwas später.