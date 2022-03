Weiße Balken vor einem grünen Hintergrund: So sieht das Logo des DFB aus. Fußball-Fans kennen es wahrscheinlich. In dieser riesigen Organisation gibt es viel zu tun. Wer sich nun darum kümmert, erfährst du hier.

Was ist der DFB?

Die drei Buchstaben stehen für den Deutschen Fußball-Bund. Das ist ein Bündnis von etwa sieben Millionen Menschen, die etwas mit Fußball zu tun haben. Hunderttausende Kinder aus den Vereinen, Fußball-Profis wie Thomas Müller und viele Trainerinnen und Trainer gehören dazu. Verbunden mit dem DFB sollen sie besser zusammenarbeiten können. Dabei geht es sowohl um kleine Vereine mit Hobby-Mannschaften als auch um die großen Clubs der Bundesliga.

Was war am Freitag beim DFB los?

Der Fußball-Bund hat am Freitag seinen neuen Chef gewählt. Gewonnen hat Bernd Neuendorf. Er ist der neue Präsident des DFB, also so etwas wie der Chef der DFB-Regierung. Dort sitzen auch noch andere Menschen, etwa von Landesverbänden und Profivereinen. Gemeinsam kümmern sie sich um die vielen Abteilungen des Fußball-Bunds, von der Nationalmannschaft bis E-Sports. Unterstützt hatten Bernd Neuendorf bei der Wahl vor allem die Vertreter des Amateur-Fußballs, also die, die Fußball eher in ihrer Freizeit spielen und nicht professionell. Vertreter des Profi-Fußballs hätten lieber den Gegenkandidaten Peter Peters als neuen Chef gehabt.

Was bedeutet die Entscheidung?

Für Bernd Neuendorf bedeutet sie vor allem viel Arbeit. Denn der DFB hat nicht den besten Ruf. Dem Verband wird zum Beispiel vorgeworfen, zu wenig Steuern gezahlt zu haben. Mit Steuern ist Geld gemeint, das Firmen und einzelne Menschen an den Staat abgeben müssen. Außerdem gibt es im DFB zwei Lager, die sich oft nicht einig sind: die Vertreter der Profis und die der Hobby-Fußballer. Viele hoffen, dass jetzt eine neue Zeit beginnen kann. "Wir müssen die Kräfte bündeln und sie nicht gegenseitig zerstören", sagte etwa ein wichtiger Fußball-Vertreter.