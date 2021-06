Ludwigsburg (dpa) - Etwa acht Millionen Euro. Mit so viel Geld könnte man eine Menge toller Dinge kaufen. Mehrere schöne Häuser zum Beispiel. Bei einer Versteigerung in Ludwigsburg in Baden-Württemberg aber hat jemand so viel Geld für eine Briefmarke ausgegeben, die auf einem Briefumschlag klebt!