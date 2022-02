Am Mittwoch spielen dann die Bayern gegen RB Salzburg. Das Team aus Österreich steht zum ersten Mal im Achtelfinale der Champions League. In der österreichischen Bundesliga führen sie die Tabelle an. Als die Salzburger in der vergangenen Saison zweimal auf den FC Bayern trafen, entschieden jedoch die Bayern beide Spiele für sich.

