Hat er die Eidechse so gefangen, nimmt er sie in die Hand. Dann löst er die Schlinge vorsichtig und legt die Eidechse in eine Box mit Stroh. "Beim Schlingenfang handelt es sich um eine sehr schonende Art, bei dem die Tiere nicht verletzt werden", sagt Herr Wagemann.

Der Experte hat eine Art Tier-Umzugsfirma. Er siedelt Tiere um, wenn etwa neue Häuser gebaut werden. Bei den Eidechsen handelt es sich um seltene Mauereidechsen, die in der Stadt Ludwigshafen im Bundesland Rheinland-Pfalz leben. Mehr als 550 Eidechsen hat Herr Wagemann so in letzter Zeit schon gefangen. Danach brachte er die Tiere in einen neuen Lebensraum.