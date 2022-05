Um im Eishockey Meister zu werden, müssen die Teams nicht nur ein Finale gewinnen, sondern gleich drei! Denn in dieser Sportart läuft das so: Am Ende der Saison spielen die beiden besten Mannschaften in den Playoffs (gesprochen: pläioffs) gegeneinander. Wer zuerst drei von fünf Spielen gewinnt, ist Meister.