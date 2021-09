Die Menschen, um die es geht, treffen oft auf Leute, die sich leicht mit Corona anstecken können, etwa Kita-Kinder und Schüler, die nicht geimpft sind. Oder sie haben mit alten oder kranken Menschen in Heimen zu tun. Diese Menschen könnten besonders schwer krank werden, wenn sie sich mit Corona anstecken.

An bestimmten Arbeitsstellen ist also besondere Vorsicht nötig. Deshalb hat die Regierung so entschieden. Die neue Regel gilt wohl erstmal bis Ende November. Wie es dann weitergeht, hängt davon ab, wie Corona sich in Deutschland entwickelt.