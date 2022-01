Wie es in Deutschland aussieht, weiß man durch Labor-Untersuchungen. Ein Teil der Tests mit Coronaviren darin wird nämlich noch einmal genauer angeschaut. Die Forschenden gucken dann, welche Virus-Variante sie finden. In der Woche nach Weihnachten war das Ergebnis: Fast in der Hälfte der überprüften Tests handelte es sich um Omikron.

Auch die Politikerinnen und Politiker machen sich Gedanken über Omikron. Deswegen haben sie sich am Freitag getroffen, um über Ideen zu sprechen, wie man mit Omikron umgehen kann.