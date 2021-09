Am Freitag sehen sich die beiden im Halbfinale der US Open wieder. Das ist eins der vier wichtigsten Tennis-Turniere überhaupt. Die anderen drei hat Novak Djokovic dieses Jahr schon gewonnen. Holt man alle vier Titel nacheinander, nennt man das Grand Slam (gesprochen: gränd släm). Das hat schon lange kein Tennis-Spieler mehr geschafft.

Doch an den Traum vom Grand Slam will Novak Djokovic gar nicht denken. "Ich will nicht darüber sprechen", sagte er. "Ich will mich nur auf das nächste Spiel konzentrieren". Natürlich will auch Alexander Zverev ins Finale der US Open. Aber er weiß auch, dass es richtig schwer wird gegen Novak Djokovic: "Er ist der beste Spieler der Welt. Es ist sehr schwer, ihn zu schlagen."