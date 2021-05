Franziska Giffey (rechts) hat in der Regierung von Angela Merkel gearbeitet. Jetzt hört sie auf. Foto: Michele Tantussi/Reuters/Pool/dpa

Bei den Schummel-Vorwürfen geht es um die Doktorarbeit der Politikerin. Wer so eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, darf hinterher unter anderem den Doktortitel vor seinem Nachnamen tragen, also zum Beispiel: Frau Dr. Müller.

Doch Franziska Giffey wird vorgeworfen, für ihre Doktorarbeit heimlich abgeschrieben zu haben. Die Politikerin sagt dagegen: Sie wollte nicht betrügen.

Noch prüfen Fachleute den Vorwurf. Dennoch wolle sie schon jetzt Klarheit schaffen, sagte Frau Giffey. Deshalb trat sie am Mittwoch von ihrem Amt zurück. Sie kümmert sich also nicht länger etwa um Familien-Themen in der Bundesregierung.

Ein anderes Amt würde sie in Zukunft dennoch gerne übernehmen. Für ihre Partei SPD will sie Bürgermeisterin von Berlin werden. Ob das klappt, entscheidet sich bei der Wahl im Herbst.