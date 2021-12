Ein Vertreter einer Hilfsorganisation sagte vor Kurzem sogar. "Das ist die schlimmste Dürre und Hungerkrise, mit der die Afghanen seit Menschengedenken konfrontiert sind."

Einige Leute versuchen, das wenige Wasser in Kanistern zu sammeln. In manchen Städten sitzen Menschen vor Bäckereien und betteln. Sie selbst haben nicht genug Geld, um sich genug zu essen zu kaufen.

Das alles ist schon schlimm genug. Aber das Land hat gerade noch viele andere Probleme. Im Sommer hatte eine extreme Gruppe Afghanistan erobert, die Taliban. Seitdem haben viele Menschen das Land verlassen.

Andere Länder wie Deutschland erkennen die neue Regierung nicht an. Vertreter von Hilfsorganisationen sagen aber: Die Menschen in Afghanistan brauchen dringend Hilfe.

Die zuständige Ministerin in der deutschen Regierung sagte am Donnerstag: "Die Hilfe muss dort ankommen, wo sie am meisten gebraucht wird: bei den Menschen und nicht bei den Taliban." Die deutsche Regierung will außerdem noch mehr Afghanen dabei helfen, das Land zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.