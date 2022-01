Der Grund sind stürmische Winde mit starken Wellen in den vergangenen Tagen. Sie sorgten dafür, dass Sand ins Meer gespült wurde. Im Winter ist so etwas nicht ungewöhnlich. Die Bürgermeisterin der ostfriesischen Insel sagt: "Wir hoffen natürlich immer, dass die Sandverluste bei Sturmfluten so gering wie möglich ausfallen." Fachleute beobachten die Stellen zudem genau.

Ist der Winter vorbei und sind keine Stürme mehr zu erwarten, kann auch wieder Sand aufgespült werden.