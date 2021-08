Im Auge eines Hurrikans ist es ganz still. Foto: Noaa/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Manche Wissenschaftler erforschen Hurrikane deshalb genauer. Gerade war wieder eine Gruppe Piloten im Einsatz. Sie sind mit einem speziellen Flugzeug durch den Hurrikan geflogen. Die Daten, die sie dabei gesammelt haben, sollen helfen, Stürme und ihre Entwicklung besser vorherzusagen.

So ein Flug in einen Hurrikan ist nicht ungefährlich. Schließlich ist das Flugzeug dabei heftigen Winden ausgesetzt. In der Mitte des Sturms allerdings ist es ganz ruhig. Das ist das so genannte Auge eines Hurrikans. Wie es dort aussieht, haben die Piloten bei ihrem Flug gefilmt. Hier kannst du das Video sehen: http://dpaq.de/2675M