Das ist alles, was von dem geklauten Fahrrad übrig ist. Die Polizei in Berlin testet eine neue Idee gegen solche Diebstähle. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

In der deutschen Hauptstadt Berlin verschwinden so viele Fahrräder, dass die Polizei dort jetzt etwas ausprobiert: Von jetzt an werden dort die angezeigten Fahrrad-Diebstähle in einer Tabelle im Internet veröffentlicht. Dort steht dann unter anderem, wann und in welcher Gegend das Rad geklaut wurde.

Doch wozu das Ganze? Die Polizei hofft, dass Computer-Freunde vielleicht ein paar Ideen haben, wie man die Daten für alle nutzbar machen könnte. "Das könnten Apps sein, die Radfahrer vor Gegenden mit vielen Diebstählen warnen", sagte ein Verantwortlicher der Berliner Polizei. Auch für Grafiken oder Forschungsprojekte könnten die Daten zum Beispiel verwendet werden.