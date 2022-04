Da waren alle im Studio: die Coaches von "The Voice Kids".

Das lag an Corona. Mehrere Kinder und Jury-Mitglieder mussten deshalb in Quarantäne. Sie durften also nicht raus und schon gar nicht direkt miteinander für den Auftritt üben.

Smudos Trick, um trotzdem gute Laune für sich und die Kandidaten zu behalten: "Mich selbst musste ich natürlich auch anders motivieren, da habe ich mir einfach den "The Voice"-Stuhl zu Hause aus Pappe gebaut. Es hat sich dadurch fast angefühlt wie im Studio." Passiert ist das schon im Januar. Zu sehen ist die Folge aber erst an diesem Freitag auf Sat.1.