Der Ruf des Eichelhähers erinnert allerdings deutlich daran, zu welcher Vogel-Familie er gehört. Es ist eine Art lautes Rätschen oder Krächzen. Wegen seiner Warnrufe wird er auch Wächter des Waldes genannt.

Wenn man einen Eichelhäher entdecken will, braucht man aber nicht unbedingt in einen Wald zu gehen. Bei einer Aktion zum Zählen von Vögeln kam heraus: Es wurden diesmal sehr viel mehr Eichelhäher in Gärten und Parks gesehen. Naturschützer vermuten, sie suchen dort nach Futter. Denn im Wald sind gerade nicht so viele Baumsamen zu finden.