Ein Flugzeug wirft Löschmittel ab, um die Brände im Bundesstaat New Mexico im Land USA einzudämmen.

Die Löschflüssigkeit ist ziemlich klebrig. Deshalb haftet sie gut an den Pflanzen. Sind deren Blätter mit der Flüssigkeit bedeckt, fangen sie nicht so schnell an zu brennen. Das verschafft der Feuerwehr Zeit, mit Löschwagen anzurücken. Durch die rote Farbe wissen die Piloten außerdem, wo sie schon etwas versprüht haben.

In Flüssen oder auf Häusern soll das Löschmittel möglichst nicht landen. Es geht zwar wieder ab, aber man muss ordentlich schrubben. Deshalb fliegen die Flugzeuge bei Waldbränden dicht über den Flammen.

Im Bundesstaat New Mexico im Land USA passiert das gerade wieder. Dort sind mehr als 1000 Feuerwehrkräfte dabei, große Waldbrände zu löschen. In solchen Fällen ist gefärbtes Löschmittel eine große Hilfe.