"Ich fühlte mich immer unter Druck und verängstigt und hatte das Gefühl, nicht genug richtig zu machen oder keine gute Arbeit zu leisten", erklärt sie. "Ich hatte damals das Gefühl, nicht sonderlich talentiert zu sein."

Mit der Arbeit an ihrem zweiten Album "Happier Than Ever" sei das anders geworden. Sie habe dabei viel über sich selbst nachgedacht, sagte Billie Eilish. Das Album erscheint am 30. Juli.