Wer bekommt einen Goldenen Spatzen? Um diese Frage dreht sich diese Woche alles bei Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz". In fünf Kategorien sucht eine Jury aus 33 Beiträgen die besten aus. Dazu gehören etwa Langfilm, Kurzfilm und Serie und Information. Das Tolle an der Veranstaltung: In der Jury sitzen 28 Kinder zwischen neun und 13 Jahren.