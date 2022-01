Allerdings hat er dabei etwas zu meckern: Seine Fähigkeiten im Spiel seien nicht so gut wie in echt! Das sagte er am Mittwoch im Gespräch zu Reportern. "Der digitale "Jamal" ist aber nicht so ein guter Spieler, hat zu viele Ballverluste", sagte er. Der 18-Jährige findet, dass er schneller ist und auch besser schießen kann als im Spiel. "Fürs Erste ist es aber einfach cool, mich in diesem Spiel zu sehen", findet er.