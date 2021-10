Wenn jemand in Deutschland unzufrieden mit etwas ist, darf er es sagen. So etwas nennt man Meinungsfreiheit. Die Menschen bei uns haben ein Recht darauf. Ein anderes wichtiges Recht ist die Pressefreiheit. Sie regelt, wie Reporterinnen und Reporter sich ihre Infos beschaffen dürfen und dass ihnen niemand vorschreibt, was sie berichten sollen.